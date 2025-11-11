RATIONAL Aktie

643,00EUR 7,00EUR 1,10%
RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 10:01:59

RATIONAL Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational von 760 auf 715 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Profiküchen-Ausrüster habe ein solides Zahlenwerk für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Einziger Unsicherheitsfaktor sei aber das US-Geschäft. Er schraubte seine Prognosen für 2026 und 2027 etwas nach unten./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
715,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
642,50 € 		Abst. Kursziel*:
11,28%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
643,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,20%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AGmehr Nachrichten

Analysen zu RATIONAL AGmehr Analysen

10:01 RATIONAL Hold Warburg Research
07:07 RATIONAL Outperform Bernstein Research
10.11.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07.11.25 RATIONAL Overweight Barclays Capital
07.11.25 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RATIONAL AG 646,00 1,57% RATIONAL AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:39 Ströer Outperform Bernstein Research
10:37 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:37 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10:28 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:26 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
10:25 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
10:24 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:24 Kontron Buy Warburg Research
10:19 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:05 Fraport Hold Warburg Research
10:03 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:02 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 RATIONAL Hold Warburg Research
09:57 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 DHL Group Hold Warburg Research
09:53 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:47 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:47 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
09:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:45 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
09:19 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:18 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:18 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:17 K+S Buy Warburg Research
09:07 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:07 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:57 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:43 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
07:36 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
07:35 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
07:33 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
07:30 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 Aumovio Underperform Jefferies & Company Inc.
07:25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
07:24 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
07:21 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
07:16 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
07:08 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
07:07 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07:01 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:52 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
06:41 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
06:24 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
06:02 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
06:01 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
10.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen