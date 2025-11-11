RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational von 760 auf 715 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Profiküchen-Ausrüster habe ein solides Zahlenwerk für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Einziger Unsicherheitsfaktor sei aber das US-Geschäft. Er schraubte seine Prognosen für 2026 und 2027 etwas nach unten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
Unternehmen:
RATIONAL AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
715,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
642,50 €
Abst. Kursziel*:
11,28%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
643,00 €
Abst. Kursziel aktuell:
11,20%
Analyst Name::
Christian Cohrs
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|646,00
|1,57%
