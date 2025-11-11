RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|
11.11.2025 09:34:39
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1050 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RATIONAL von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Folgen der US-Importzölle seien nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet, schrieb Philippe Lorrain am Montagabend in seiner Rückschau auf die Zahlen zum dritten Quartal. Der Hersteller von Ausrüstung für Großküchen profitiere von seiner Preissetzungsmacht./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC
