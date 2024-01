ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Rolls-Royce auf 409 Pence - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rolls-Royce von 270 auf 409 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Ende November genannten mittelfristigen Ziele des Triebwerksherstellers habe sie ihre Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2023 bis 2025 erhöht, schrieb Analystin Charlotte Keyworth in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ck

