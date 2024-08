ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Munich Re auf 525 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) nach der Veröffentlichung von Zahlen für das zweite Quartal von 520 auf 525 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückversicherer habe die Hälfte eines sehr starken Jahres geschafft, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Schaden- und Unfallrückgeschäft entwickle sich weiterhin stark und das Lebenrückgeschäft laufe besser als anfangs avisiert./mis/edh

