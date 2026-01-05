Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

540,40EUR -7,80EUR -1,42%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

05.01.2026 13:37:35

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 629 Euro belassen. Nach der außergewöhnlich profitablen Periode zwischen 2023 und 2025 beschrieben die großen Rückversicherungsmakler die Vertragserneuerungen zum 1. Januar 2026 nun als "eine Phase der Abschwächung des harten Marktes", schrieben die Analysten Michael Christodoulou und Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Rückversicherern. Kapital sei reichlich vorhanden, der Wettbewerb habe sich zugleich verschärft und die nun an die Risiken angepassten Preise in den Sach- und Spezialversicherungssparten sänken./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
629,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
533,20 € 		Abst. Kursziel*:
17,97%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
540,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,40%
Analyst Name::
Michael Christodoulou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

