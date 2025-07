ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Stellantis auf 9 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis von 13,50 auf 9,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe schwache Zahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht, schrieb Romain Gourvil am Mittwoch im Nachgang des Berichts. Die Erholung werde Zeit brauchen./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

