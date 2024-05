ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Symrise auf 'Buy' - Ziel hoch auf 120 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Symrise nach einer Fachkonferenz von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 120 Euro angehoben. Etwas Gegenwind für den Duftstoff- und Aromenhersteller gebe es noch immer, aber die Dinge entwickelten sich in die richtige Richtung, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/tih

