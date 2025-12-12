TUI Aktie
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Tui auf 12 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TUI von 11 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die wirtschaftlichen Aussichten für 2026 nicht allzu gut seien, geht Analyst Andre Juillard davon aus, dass einige Unternehmen mit einer gewissen operativen Hebelwirkung ein ordentliches Wachstum erzielen werden, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Hotels, Tourismuskonzerne, Caterer und Gutscheinanbieter./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
