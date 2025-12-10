LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui nach Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 12,25 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Resultate seien schon Eckdaten bekannt gewesen und so sei der Ausblick entscheidend, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch. Die Prognosen gingen von weiterhin guten Buchungs- und Preisentwicklungen aus, doch nach einem sehr starken Wachstum im Geschäftsjahr 2025 dürfte der Schwung beim operativen Ergebnis nachlassen. Die Dividende erscheine auf den ersten Blick moderat, doch das Verhältnis von Schuldenabbau, Wachstum und Rendite sei ausgewogen. Der Bericht biete positive wie negative Aspekte, was die Kursfindung wohl erschwere. Er glaubt, dass die Telefonkonferenz zu den Zahlen für die Aktien nochmals entscheidend werden könnte./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:25 / GMT



