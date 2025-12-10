TUI Aktie

8,24EUR -0,16EUR -1,90%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 10:40:33

TUI Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui nach Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 12,25 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Resultate seien schon Eckdaten bekannt gewesen und so sei der Ausblick entscheidend, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch. Die Prognosen gingen von weiterhin guten Buchungs- und Preisentwicklungen aus, doch nach einem sehr starken Wachstum im Geschäftsjahr 2025 dürfte der Schwung beim operativen Ergebnis nachlassen. Die Dividende erscheine auf den ersten Blick moderat, doch das Verhältnis von Schuldenabbau, Wachstum und Rendite sei ausgewogen. Der Bericht biete positive wie negative Aspekte, was die Kursfindung wohl erschwere. Er glaubt, dass die Telefonkonferenz zu den Zahlen für die Aktien nochmals entscheidend werden könnte./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
12,25 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
8,52 € 		Abst. Kursziel*:
43,81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
8,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,63%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AGmehr Nachrichten