TUI Aktie
|8,08EUR
|-0,05EUR
|-0,66%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Touristikkonzern habe solide Ergebnisse veröffentlicht, die einen sehr positiven Trend bestätigt hätten, schrieb Andre Juillard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Buy
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,05 €
|
Abst. Kursziel*:
36,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,14%
|
Analyst Name::
Andre Juillard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AGmehr Nachrichten
|
16:17
|EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy (EQS Group)
|
16:17
|EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, Kauf (EQS Group)
|
16:14
|EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy (EQS Group)
|
16:14
|EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, Kauf (EQS Group)
|
15:59
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt (finanzen.at)
|
09:29