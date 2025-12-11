TUI Aktie

TUI Aktie

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

11.12.2025 16:14:27

EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

11.12.2025 / 16:13 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Mathias
Last name(s): Kiep

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
TUI AG

b) LEI
529900SL2WSPV293B552 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000TUAG505

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
7.91 EUR 24,718.75 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
7.9100 EUR 24,718.7500 EUR

e) Date of the transaction
11/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Frankfurt
MIC: XFRA


11.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Germany
Internet: www.tuigroup.com



 
End of News EQS News Service




102366  11.12.2025 CET/CEST





