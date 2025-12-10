TUI Aktie

8,13EUR -0,27EUR -3,19%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 20:22:09

TUI Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Geschäftszahlen für 2024/25 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die darauf erlittenen Kursverluste der TUI-Aktien seien wohl auf das schwächer als erwartet laufende Wintergeschäft zurückzuführen, schrieb Karan Puri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Buchungen für das Sommergeschäft 2026 seien aber ermutigend./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
8,52 € 		Abst. Kursziel*:
58,49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
8,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65,97%
Analyst Name::
Karan Puri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AGmehr Nachrichten