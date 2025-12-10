NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Geschäftszahlen für 2024/25 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die darauf erlittenen Kursverluste der TUI-Aktien seien wohl auf das schwächer als erwartet laufende Wintergeschäft zurückzuführen, schrieb Karan Puri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Buchungen für das Sommergeschäft 2026 seien aber ermutigend./rob/bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.