NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Es sei positiv, dass der Tourismuskonzern stabil genug sei, zu investieren und wieder Dividenden auszuschütten, schrieb Richard Clarke am Mittwochabend nach dem Kapitalmarkttag. Stabilität alleine sei allerdings kein Argument für eine Neubewertung./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7,90 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,91%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,40%
|
Analyst Name::
Richard J. Clarke
|
KGV*:
-
