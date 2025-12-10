TUI Aktie
|8,27EUR
|-0,14EUR
|-1,62%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Neu seien nach den Eckdaten im November der Ausblick und der Dividendenvorschlag, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch. Das operative Ergebnisziel für das Geschäftsjahr 2026 liege über der durchschnittlichen Markterwartung. Der Experte favorisiert im Reisebereich allerdings Jet2./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Hold
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8,20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8,52 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,80%
|
Analyst Name::
James Wheatcroft
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AGmehr Nachrichten
|
11:26
|ROUNDUP: Tui erwartet Entspannung bei Reisepreisen - erste Dividende seit Corona (dpa-AFX)
|
10:04
|MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TUI von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
08:06
|Tui zahlt erste Dividende seit Corona (dpa-AFX)
|
08:00
|EQS-News: TUI Group: Full-year results to 30 September 2025 (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: TUI Group: Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 (EQS Group)
|
08.12.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)