TUI Aktie

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

10.12.2025 10:37:42

TUI Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Neu seien nach den Eckdaten im November der Ausblick und der Dividendenvorschlag, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch. Das operative Ergebnisziel für das Geschäftsjahr 2026 liege über der durchschnittlichen Markterwartung. Der Experte favorisiert im Reisebereich allerdings Jet2./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Hold
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
8,20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8,52 € 		Abst. Kursziel*:
-3,73%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
8,27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,80%
Analyst Name::
James Wheatcroft 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

