WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

12.12.2025 09:35:43

TUI Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tui von 11 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die wirtschaftlichen Aussichten für 2026 nicht allzu gut seien, geht Analyst Andre Juillard davon aus, dass einige Unternehmen mit einer gewissen operativen Hebelwirkung ein ordentliches Wachstum erzielen werden, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Hotels, Tourismuskonzerne, Caterer und Gutscheinanbieter./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

