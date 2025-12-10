TUI Aktie

8,24EUR -0,16EUR -1,90%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 11:00:00

TUI Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Zahlenseitig sei viel bereits bekannt gewesen und der Ausblick auf 2026 entspreche in etwa den Erwartungen, schrieb Richard Clarke am Mittwoch. Die Aussagen zu einem "viel besseren" Sommergeschäft ließen Spielraum zur Interpretation. Im Februar werde wieder eine Dividende ausgezahlt - etwas früher als gedacht./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 07:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 07:33 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
8,52 € 		Abst. Kursziel*:
-7,26%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
8,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,15%
Analyst Name::
Richard J. Clarke 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AGmehr Nachrichten

Analysen zu TUI AGmehr Analysen

10:40 TUI Overweight Barclays Capital
10:37 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
10:35 TUI Neutral UBS AG
10:35 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TUI AG 8,18 -2,59% TUI AG

Aktuelle Aktienanalysen

11:01 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
11:00 TUI Market-Perform Bernstein Research
10:59 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
10:50 Polytec buy Warburg Research
10:40 TUI Overweight Barclays Capital
10:39 adidas Buy Deutsche Bank AG
10:37 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
10:35 TUI Neutral UBS AG
10:35 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Valeo Equal Weight Barclays Capital
09:16 Michelin Underweight Barclays Capital
09:16 Continental Equal Weight Barclays Capital
09:13 DO kaufen Erste Group Bank
09:02 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
08:48 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08:47 Nike Neutral UBS AG
08:47 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
08:45 Boeing Buy UBS AG
08:45 Gerresheimer Neutral UBS AG
08:34 easyJet Buy UBS AG
08:34 AIR France-KLM Neutral UBS AG
08:33 Ryanair Buy UBS AG
08:33 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
08:32 Deutsche Börse Neutral UBS AG
08:31 T-Mobile US Buy UBS AG
08:31 Unilever Sell UBS AG
07:39 Lufthansa Buy UBS AG
07:38 Netflix Outperform Bernstein Research
07:34 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:33 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:33 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
07:19 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:14 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:13 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:12 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:11 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:59 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
09.12.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Michelin Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen