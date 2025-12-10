TUI Aktie
|8,24EUR
|-0,16EUR
|-1,90%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
10.12.2025 10:35:47
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate selbst seien ordentlich gewesen, schrieb Analyst Karan Puri am Mittwoch. Aktuell laufe das Geschäft allerdings durchwachsen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8,52 €
|
Abst. Kursziel*:
58,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,80%
|
Analyst Name::
Karan Puri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
