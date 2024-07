ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research startet Süss Microtec mit 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Papiere von Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE) bei einem Kursziel von 83 Euro mit "Buy" aufgenommen. Nach Jahren durchwachsener Ergebnisse sei das Halbleiterunternehmen seit 2023 zurück in der Erfolgsspur, schrieb Analyst Michael Kuhn in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung. Die Umsatzdynamik nehme zu und die Profitabilität erhole sich dank einer Portfoliobereinigung unter dem neuen Management./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2024 / 08:00 / CET