ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Deutsche Bank auf 22,20 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 21,50 auf 22,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam erhöhte nach den Zahlen des zweiten Quartals seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) bis 2027 moderat. Voraussichtlich etwas niedrigere Kosten seien der Hauptgrund dafür, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Weiterhin geht er davon aus, dass die Deutsche Bank im ersten Quartal 2025 das nächste Programm für den Rückkauf von Aktien starten wird./ajx/zb

