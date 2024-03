ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Symrise auf 101 Euro - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise vor der Berichtssaison zum ersten Quartal von 100 auf 101 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Sell" belassen. Sie rechne für den Aromen- und Duftstoffhersteller mit einem starken Auftaktquartal 2024, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dürfte jedoch nicht ausreichen, um Sorgen hinsichtlich der Gewinnmargen zu zerstreuen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 18:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

