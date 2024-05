ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - 'Starker Jahresstart'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Lastwagenhersteller sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung zu den Quartalszahlen. Die Stärke stehe auf breiter Basis. Die bisher am unteren Ende der Jahresprognose liegenden Markterwartungen für das operative Ergebnis könnten leicht steigen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 01:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 01:39 / ET

