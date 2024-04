ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Safran auf 'Hold' - Ziel 195 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAFRAN nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Rüstungs- und Technologiekonzern habe die durchschnittliche Markterwartung leicht übertroffen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auslieferungen der Leap-Triebwerke werde deutlich gekappt, wie Fertigungspartner General Aerospace bereits zuvor angekündigt hatte./niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / 01:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2024 / 01:43 / ET

