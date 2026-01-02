SAFRAN Aktie

306,90EUR 11,00EUR 3,72%
SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

02.01.2026 16:41:06

SAFRAN Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach der Auswertung aktueller Erstflugdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe im Dezember in puncto Auslieferungen erneut Stärke bewiesen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
297,40 € 		Abst. Kursziel*:
21,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
306,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,30%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

