SAFRAN Aktie

296,00EUR 3,10EUR 1,06%
SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.12.2025 13:31:58

SAFRAN Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Mit Blick auf das Jahr 2026 seien die Nachfrage-Aussichten für den gesamten Luftfahrt- und Verteidigungssektor weiterhin sehr gut, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er glaubt aber, dass Anleger zunehmend selektiv bei der Auswahl ihrer Sektorwerte sein werden und die übergeordneten Themen weiterhin die Debatte bestimmen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
296,30 € 		Abst. Kursziel*:
14,75%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
296,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,86%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu SAFRAN S.A.mehr Analysen

13:31 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
10.12.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 SAFRAN Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SAFRAN S.A. 295,90 1,02% SAFRAN S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

13:37 Shell Overweight Barclays Capital
13:36 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
13:34 BP Overweight Barclays Capital
13:32 Airbus Outperform RBC Capital Markets
13:31 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
13:29 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13:28 Santander Halten DZ BANK
13:27 Diageo Neutral UBS AG
12:15 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:13 Danone Market-Perform Bernstein Research
12:12 Unilever Outperform Bernstein Research
12:12 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
12:11 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
12:10 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
12:09 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
12:06 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
12:03 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
11:59 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
11:39 voestalpine Hold Erste Group Bank
10:52 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
10:50 BP Hold Jefferies & Company Inc.
10:49 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
10:48 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
10:13 BP Sector Perform RBC Capital Markets
10:12 Douglas Buy Deutsche Bank AG
10:12 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:48 Brenntag Buy Warburg Research
09:45 Alzchem Group Buy Warburg Research
09:34 RATIONAL Buy UBS AG
09:07 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
09:04 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:03 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:23 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
08:21 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
08:21 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:59 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:56 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:55 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
17.12.25 Unilever Outperform Bernstein Research
17.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
17.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen