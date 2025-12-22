EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in SAFRAN-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das SAFRAN-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SAFRAN-Anteile bei 115,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86,730 SAFRAN-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 565,48 EUR, da sich der Wert einer SAFRAN-Aktie am 19.12.2025 auf 306,30 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 165,65 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von SAFRAN belief sich zuletzt auf 126,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at