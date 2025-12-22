SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|SAFRAN-Performance
|
22.12.2025 10:04:06
EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 5 Jahren abgeworfen
Das SAFRAN-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SAFRAN-Anteile bei 115,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86,730 SAFRAN-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 565,48 EUR, da sich der Wert einer SAFRAN-Aktie am 19.12.2025 auf 306,30 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 165,65 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von SAFRAN belief sich zuletzt auf 126,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran