ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Solarkonzern habe im Schlussquartal sowie im Jahr 2023 erwartungsgemäß gut abgeschnitten, schrieb Analyst Constantin Hesse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Auch der Ausblick entspreche den Erwartungen./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 02:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 02:44 / ET

