ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für MTU auf 290 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) von 280 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine nähere Analyse der Bewertungen im Triebwerksbereich habe gezeigt, dass MTU als besonders unterbewertete Aktie auffalle, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Danach tauche Rolls-Royce in der Rangliste der Aktien mit Potenzial auf, während Safran angemessen bewertet wirke. Ab April komme GE Aero alleinstehend als neuer Branchenwert hinzu./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 19:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 20:00 / ET

