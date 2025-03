ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für DHL Group auf 50 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 42,50 auf 50,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem Programm "Fit for Growth" konzentrierten sich die Bonner auf die Optimierung ihrer Kostenbasis, schrieb Analystin Alexia Dogani in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Damit durfte auch die Anlagestory nach dem ohnehin guten Lauf der Aktien nochmals Schwung bekommen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 01:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2025 / 05:00 / GMT

