ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|
01.12.2025 08:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt AMS-Osram auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram (ams) von 8,90 auf 5,35 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Craig McDowell macht sich Sorgen um die Gewinnentwicklung der Schweizer, wie er am Freitagabend schrieb. Umsatzseitig liegt er für 2026 nach eigener Aussage etwa auf Höhe der Markterwartungen, hinsichtlich der Marge und der Barmittelzuflüsse ist er skeptischer./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|06:34
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|06:34
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.10.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.04.21
|ams-OSRAM Outperform
|Credit Suisse Group
|12.02.20
|ams-OSRAM verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.07.19
|ams-OSRAM verkaufen
|Credit Suisse Group
|23.07.19
|ams-OSRAM verkaufen
|Credit Suisse Group
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|23.07.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
