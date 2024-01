ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Sector Perform' - Ziel 18,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec (EVOTEC SE) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18,60 Euro belassen. Eine Meilensteinzahlung des US-Pharmakonzerns Bristol-Myers Squibb verringere die Risiken für die Jahresziele des Wirkstoffforschers und -entwicklers erheblich, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor den Geschäftsjahreszahlen und dem Ausblick auf das laufende Jahr am 24. April bleibe er bei der Aktie aber an der Seitenlinie./gl/edh

