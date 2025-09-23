TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|
23.09.2025 14:11:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Tui auf 'Neutral' - Ziel 9 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für TUI mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Nach der jüngsten Warnung von Jet2 seien die aktuellen Signale des Tourismuskonzerns eher beruhigend, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Das Sommergeschäft habe nicht mehr geschwächelt und die Wintersaison beginne leicht positiv./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TUI AGmehr Nachrichten
|
14:11
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Tui auf 'Neutral' - Ziel 9 Euro (dpa-AFX)
|
13:18
|WDH/ROUNDUP: Tui bekommt Nahost-Konflikt zu spüren - Wintersaisonstart positiv (dpa-AFX)
|
13:16
|WDH: Tui bekommt im Sommergeschäft Nahost-Konflikt zu spüren (dpa-AFX)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags stärker (finanzen.at)
|
10:05
|ROUNDUP: Tui bekommt Nahost-Konflikt zu spüren - Wintersaison startet positiv (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
09:04
|Tui auf Kurs für Jahresziele - positiver Start des Winterprogramms (Dow Jones)
|
08:00
|EQS-News: TUI AG: Pre-Close Trading Update (EQS Group)