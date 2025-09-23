TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.09.2025 14:11:38

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Tui auf 'Neutral' - Ziel 9 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für TUI mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Nach der jüngsten Warnung von Jet2 seien die aktuellen Signale des Tourismuskonzerns eher beruhigend, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Das Sommergeschäft habe nicht mehr geschwächelt und die Wintersaison beginne leicht positiv./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TUI AGmehr Nachrichten