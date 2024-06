ANALYSE-FLASH: UBS hebt Freenet auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat freenet von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 29 Euro angehoben. Der Telekomanbieter sei im Mobilfunkgeschäft und im TV-Streaming ein Gewinner, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen wachse stark mit seinem TV-Angebot Waipu und sei wohl ein größerer Profiteur davon, dass das Nebenkostenprivileg für Kabelgebühren in Deutschland wegfällt./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 11:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2024 / 11:05 / GMT

