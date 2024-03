ANALYSE-FLASH: UBS senkt DHL Group auf 'Neutral' - Ziel runter auf 41 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 53 auf 41 Euro gesenkt. Nachdem der Logistikkonzern mit Quartalszahlen und Ausblick enttäuscht habe, reduziere er seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2024 und 2025, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne nun mit einer späteren und schwächeren Erholung im grenzüberschreitenden Expressgeschäft (TDI) als bisher./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 18:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 18:41 / GMT