Analyse: So bewertet UBS AG die BMW-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat BMW nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Autobauer habe ordentlich abgeschnitten und mit dem operativen Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft leicht positiv überrascht, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Ausblick sei weitgehend bestätigt worden.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:21 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,7 Prozent auf 83,14 EUR nach oben. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 5,85 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 867 725 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 10,7 Prozent nach.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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