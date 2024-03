Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert am Nachmittag

Wenig Veränderung ist am Montagnachmittag in Europa zu beobachten.

Am Montag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,08 Prozent leichter bei 4 370,85 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,166 Prozent auf 4 381,57 Punkte an der Kurstafel, nach 4 374,30 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 383,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 369,62 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 264,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.12.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 065,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 3 740,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 420,04 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 2,46 Prozent auf 23,98 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,25 Prozent auf 45,42 GBP), UniCredit (+ 0,85 Prozent auf 33,18 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,74 Prozent auf 163,34 EUR) und Rio Tinto (+ 0,74 Prozent auf 48,98 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Richemont (-2,40 Prozent auf 142,30 CHF), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,38 Prozent auf 859,15 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,96 Prozent auf 38,35 EUR), Enel (-1,37 Prozent auf 6,05 EUR) und Diageo (-1,01 Prozent auf 28,78 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 9 126 171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 540,421 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die Santander-Aktie weist mit 5,89 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,27 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

