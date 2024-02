Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Verluste

Um 15:57 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,93 Prozent auf 16 848,00 Punkte nach.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 17 007,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 839,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wurde der LUS-DAX auf 16 701,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, wurde der LUS-DAX auf 15 368,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 13.02.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 433,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,621 Prozent aufwärts. Bei 17 060,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,58 Prozent auf 361,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,28 Prozent auf 411,50 EUR), BASF (+ 1,14 Prozent auf 45,33 EUR), Hannover Rück (+ 1,13 Prozent auf 232,60 EUR) und Continental (+ 0,79 Prozent auf 76,28 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Infineon (-5,92 Prozent auf 32,24 EUR), SAP SE (-3,28 Prozent auf 162,26 EUR), Zalando (-2,83 Prozent auf 19,07 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,33 Prozent auf 25,96 EUR) und adidas (-2,26 Prozent auf 170,30 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 5 467 206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 196,884 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,83 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at