Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagmittag

Der MDAX fällt am Mittag.

Um 12:09 Uhr sinkt der MDAX im XETRA-Handel um 1,36 Prozent auf 23 904,44 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 235,370 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,361 Prozent leichter bei 24 145,93 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 233,38 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 894,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 155,14 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,64 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 545,97 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, bei 26 695,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, lag der MDAX-Kurs bei 27 911,39 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,93 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 476,10 Zählern.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Ströer SE (+ 4,14 Prozent auf 60,40 EUR), Knorr-Bremse (+ 1,75 Prozent auf 69,95 EUR), KRONES (+ 0,86 Prozent auf 117,00 EUR), Delivery Hero (+ 0,83 Prozent auf 20,70 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,81 Prozent auf 86,70 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AIXTRON SE (-5,06 Prozent auf 18,37 EUR), United Internet (-4,55 Prozent auf 16,57 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,65 Prozent auf 59,40 EUR), EVOTEC SE (-2,94 Prozent auf 5,29 EUR) und Fraport (-2,87 Prozent auf 43,34 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 947 160 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,385 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die TUI-Aktie weist mit 4,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

