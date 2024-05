Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich leichter

Am Montag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,49 Prozent schwächer bei 39 806,77 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,465 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,230 Prozent auf 39 911,72 Punkte an der Kurstafel, nach 40 003,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 40 077,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 39 787,09 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 37 986,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2024, notierte der Dow Jones bei 38 563,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33 426,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 5,55 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 1,82 Prozent auf 362,75 USD), Microsoft (+ 1,22 Prozent auf 425,34 USD), Boeing (+ 0,90 Prozent auf 186,61 USD), Intel (+ 0,85 Prozent auf 32,10 USD) und Amgen (+ 0,66 Prozent auf 314,54 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen JPMorgan Chase (-4,50 Prozent auf 195,58 USD), Johnson Johnson (-2,18 Prozent auf 151,27 USD), Cisco (-2,16 Prozent auf 47,13 USD), Travelers (-1,87 Prozent auf 215,60 USD) und Home Depot (-1,86 Prozent auf 337,82 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 13 588 156 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,871 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 6,71 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

