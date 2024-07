Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsstart im Minus

Der ATX Prime fällt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 1 825,90 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,022 Prozent auf 1 827,09 Punkte an der Kurstafel, nach 1 826,68 Punkten am Vortag.

Bei 1 820,18 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 827,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 846,75 Punkte. Vor drei Monaten, am 02.04.2024, stand der ATX Prime noch bei 1 776,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 1 598,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,53 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 1,38 Prozent auf 8,10 EUR), Wolford (+ 1,12 Prozent auf 3,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,56 Prozent auf 21,70 EUR), Raiffeisen (+ 0,55 Prozent auf 16,43 EUR) und Palfinger (+ 0,45 Prozent auf 22,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil UBM Development (-1,42 Prozent auf 20,80 EUR), Lenzing (-1,20 Prozent auf 32,80 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,55 EUR), BAWAG (-0,41 Prozent auf 60,75 EUR) und voestalpine (-0,40 Prozent auf 25,18 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 25,587 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,02 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

