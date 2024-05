Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start leichter

Der ATX Prime notiert am vierten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:10 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,03 Prozent auf 1 879,95 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent leichter bei 1 880,48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 880,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1 875,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 880,48 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0,169 Prozent. Vor einem Monat, am 23.04.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 792,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.02.2024, wurde der ATX Prime mit 1 705,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 608,50 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,68 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 887,55 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit UNIQA Insurance (+ 1,09 Prozent auf 8,31 EUR), STRABAG SE (+ 0,61 Prozent auf 41,35 EUR), Raiffeisen (+ 0,59) Prozent auf 17,12 EUR), Verbund (+ 0,39 Prozent auf 76,80 EUR) und BAWAG (+ 0,25 Prozent auf 60,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Schoeller-Bleckmann (-4,77 Prozent auf 43,90 EUR), Wolford (-2,40 Prozent auf 4,06 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,21 Prozent auf 114,60 EUR), Wienerberger (-1,08 Prozent auf 34,92 EUR) und Lenzing (-0,70 Prozent auf 35,45 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 32 541 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 25,883 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at