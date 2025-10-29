Erste Schätzungen: Wienerberger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wienerberger lädt voraussichtlich am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,439 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,430 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Wienerberger nach der Prognose von 1 Analyst 1,18 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,18 Milliarden EUR umgesetzt worden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,720 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,67 Milliarden EUR, gegenüber 4,51 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at