Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel im Minus

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,26 Prozent auf 5 059,26 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,393 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,217 Prozent auf 5 061,44 Punkte an der Kurstafel, nach 5 072,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 057,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 064,70 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,478 Prozent. Vor einem Monat, am 17.04.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 914,13 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 765,65 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 323,23 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,11 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 1,12 Prozent auf 28,97 EUR), Eni (+ 0,80 Prozent auf 14,83 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,64 Prozent auf 68,76 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,42 Prozent auf 120,85 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,39 Prozent auf 182,20 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens (-1,20 Prozent auf 172,90 EUR), SAP SE (-0,76 Prozent auf 175,40 EUR), adidas (-0,52 Prozent auf 229,10 EUR), Infineon (-0,42 Prozent auf 36,94 EUR) und Stellantis (-0,24 Prozent auf 21,08 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 330 217 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 392,612 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

