Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

Der LUS-DAX notierte am Dienstag im negativen Bereich.

Zum Handelsende notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 18 369,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 349,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 497,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 165,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 20.05.2024, bei 18 742,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 581,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,71 Prozent. Bei 18 888,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Henkel vz (+ 1,75 Prozent auf 79,26 EUR), EON SE (+ 1,18 Prozent auf 12,39 EUR), Zalando (+ 0,84) Prozent auf 24,10 EUR), BASF (+ 0,63 Prozent auf 43,35 EUR) und Symrise (+ 0,58 Prozent auf 113,40 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Energy (-3,50 Prozent auf 24,52 EUR), Rheinmetall (-3,01 Prozent auf 534,60 EUR), Bayer (-2,80 Prozent auf 28,27 EUR), Sartorius vz (-2,44 Prozent auf 235,50 EUR) und Deutsche Bank (-1,63 Prozent auf 13,92 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 962 746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229,567 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,83 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at