Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX fällt

Derzeit legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:42 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 0,15 Prozent auf 13 937,18 Punkte nach. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115,374 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,025 Prozent schwächer bei 13 954,25 Punkten, nach 13 957,68 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 954,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 13 874,90 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,427 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, stand der SDAX bei 13 825,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, stand der SDAX noch bei 13 167,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 537,66 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 0,839 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 4,13 Prozent auf 6,66 EUR), Hypoport SE (+ 4,09 Prozent auf 198,40 EUR), Grand City Properties (+ 3,59 Prozent auf 9,24 EUR), Drägerwerk (+ 2,85 Prozent auf 50,60 EUR) und GRENKE (+ 2,70 Prozent auf 22,80 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen GFT SE (-6,33 Prozent auf 27,54 EUR), Nagarro SE (-6,04 Prozent auf 76,95 EUR), SÜSS MicroTec SE (-5,17 Prozent auf 39,45 EUR), DEUTZ (-2,90 Prozent auf 5,86 EUR) und thyssenkrupp nucera (-2,78 Prozent auf 14,34 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 308 622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 15,160 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

In diesem Jahr hat die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at