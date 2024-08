Anleger in Habachtstellung: SMI antriebslos

Am Mittag legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch verbucht der SMI um 12:09 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,00 Prozent auf 12 266,87 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,438 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,384 Prozent auf 12 219,48 Punkte an der Kurstafel, nach 12 266,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 215,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 274,31 Punkten erreichte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,804 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 12 173,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2024, lag der SMI noch bei 12 001,50 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 21.08.2023, bei 10 848,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 9,82 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 0,43 Prozent auf 79,70 CHF), Sika (+ 0,42 Prozent auf 261,80 CHF), Nestlé (+ 0,40 Prozent auf 89,64 CHF), Zurich Insurance (+ 0,35 Prozent auf 485,10 CHF) und Partners Group (+ 0,29 Prozent auf 1 209,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Alcon (-1,98 Prozent auf 81,06 CHF), Lonza (-1,14 Prozent auf 553,80 CHF), Sonova (-1,06 Prozent auf 288,50 CHF), Logitech (-0,41 Prozent auf 78,52 CHF) und Swiss Re (-0,27 Prozent auf 110,80 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 475 471 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 244,091 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

