Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime fällt zum Start zurück

Der ATX Prime kann seine Vortagesgewinne am Mittwoch nicht halten.

Um 09:12 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,10 Prozent auf 1 824,19 Punkte nach. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent schwächer bei 1 825,91 Punkten, nach 1 825,99 Punkten am Vortag.

Bei 1 826,96 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 823,40 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,48 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.04.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 799,84 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, lag der ATX Prime bei 1 698,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 644,77 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 6,43 Prozent zu. Bei 1 826,96 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 6,28 Prozent auf 33,00 EUR), Österreichische Post (+ 1,51 Prozent auf 30,35 EUR), Semperit (+ 0,87 Prozent auf 11,54 EUR), Andritz (+ 0,56 Prozent auf 53,50 EUR) und Verbund (+ 0,56 Prozent auf 71,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Addiko Bank (-1,70 Prozent auf 17,30 EUR), PORR (-1,40 Prozent auf 14,04 EUR), FACC (-1,11 Prozent auf 6,25 EUR), Vienna Insurance (-0,84 Prozent auf 29,50 EUR) und DO (-0,82 Prozent auf 144,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 22 456 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,091 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at