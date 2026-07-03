CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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03.07.2026 14:05:00
Apple Car Key im VW: Software bestätigt, Apple bereitet vor
Bislang macht VW bei Apples kontaktlosem Zugangssystem fürs Auto nicht mit. Im Backend beim iPhone-Hersteller finden sich nun Indizien, dass sich das ändert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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