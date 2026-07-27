Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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28.07.2026 01:18:50
Apple Delays Smart Glasses Launch Over Privacy Issues, Report Says
The company is working to reassure people that the glasses won’t be used to record them surreptitiously.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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