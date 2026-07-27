Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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28.07.2026 01:18:50

Apple Delays Smart Glasses Launch Over Privacy Issues, Report Says

The company is working to reassure people that the glasses won’t be used to record them surreptitiously.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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