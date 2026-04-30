Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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30.04.2026 23:17:07
Apple hails 'extraordinary' iPhone demand as boss Tim Cook heads out
Cook is preparing to bow out after 15 years at the helm and hand over to John Ternus.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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