Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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30.04.2026 23:17:07

Apple hails 'extraordinary' iPhone demand as boss Tim Cook heads out

Cook is preparing to bow out after 15 years at the helm and hand over to John Ternus.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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