ELEMENT Aktie
ISIN: RU000A102093
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20.08.2026 18:48:00
Apple has gotten too predictable. Can its next CEO bring back the element of surprise?
Wall Street is hoping that John Ternus will shift Apple’s AI strategy by spending more, pursuing larger mergers and doubling down on innovation.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Apple Inc.
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14:34
|Apple paid $17bn in taxes to Ireland after court ruling on back levies (Financial Times)
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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18.08.26
|ROUNDUP: Apple nimmt nach EU-Strafe Änderungen im App-Store vor (dpa-AFX)
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18.08.26
|Apple ändert in der EU Konditionen für Entwickler (Dow Jones)
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18.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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18.08.26
|dailyAktien: Apple – Bullisch bei nachlassender Kaufdynamik (NewsTool)
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18.08.26
|dailyAktien: Apple – Bullisch bei nachlassender Kaufdynamik (NewsTool)
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17.08.26
|Apple-Aktie im Minus: Kartellamt-Verfahren nach Anpassungen der Tracking-Abfrage beendet (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
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|31.07.26
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|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
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|03.08.26
|Apple Halten
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|31.07.26
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|31.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|08.07.26
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|07.07.26
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|25.06.26
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|18.06.26
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|10.08.26
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|03.03.26
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|Barclays Capital
|30.01.26
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|30.12.25
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|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
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|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Apple Inc.
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